Selektor Paunović objavio spisak igrača za utakmice u kvalifikacijama za SP

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je danas spisak igrača za utakmice protiv Engleske i Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Paunović je objavio prvi spisak otkako je 30. oktobra imenovan za selektora. On je na klupi zamenio Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije (0:1) u Tirani prošlog meseca.

Na spisku su golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Đorđe Petrović (Bornmut) iVeljko Ilić (Viđev Lođ).

Odbrambeni igrači: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Veljko Milosavljević (Bornmut), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristić (Selta) i Aleksa Terzić (Salcburg).

Igrači sredine terena: Saša Lukić (Fulam), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (AEK Atina), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Stanković (Briž), Vanja Dragojević (Partizan), Andrija Živković (PAOK), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Filip Kostić (Juventus), Luka Ilić (Ovijedo) i Lazar Samardžić (Atalanta).

Napadači: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atina), Petar Ratkov (Salcburg), Aleksandar Katai (Crvena zvezda) i Nemanja Radonjić (Crvena zvezda).

Fudbaleri Srbije igraće 13. novembra u Londonu protiv Engleske i tri dana kasnije u Leskovcu protiv Letonije, poslednje dve utakmice u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Mundijal i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto na tabeli, koje vodi u baraž.

(Beta)

