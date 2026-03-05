Selektor Pavlović objavio spisak košarkašica za mečeve protiv Islanda i Portugala

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u subotu počinje pripreme za drugi kvalifikacioni prozor za Evropsko prvenstvo 2027, a selektor Miloš Pavlović objavio je spisak igračica na koje računa, saopštio je danas Košarkaški savez Srbije.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 7. mart u Beogradu, nakon čega će ekipa trenirati u hali „Ranko Žeravica“.

Selektor Miloš Pavlović i njegov stručni štab u ponedeljak, 9. marta, sa ekipom putuju u Novi Sad, gde će reprezentacija u sredu 11. marta od 18 časova igrati protiv Islanda.

Nakon tog meča, reprezentacija Srbije u četvrtak putuje u Portugal, gde će 14. marta od 20 časova igrati protiv domaće selekcije.

Na spisku selektora se nalaze: Jovana Nogić (Jekaterinburg), Aleksandra Stanaćev (Estudijantes), Dragana Stanković (Lublin), Maša Janković (Gernika), Ivana Raca (Atinaikos), Nadia Smailbegović (Pečuj), Jovana Jevtović (Šopron), Nevena Rosić (Keltern), Jovana Boričić (Csata Diaksport), Teodora Turudić (Crvena zvezda), Jovana Popović (Mega), Marta Mitrović (Crvena zvezda), Ivana Katanić (Crvena zvezda), Marta Jovanović (Partizan 1953), Lana Brenjo (Mega) i Milica Dragičević (Crvena zvezda).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com