Selektor reprezentacije SAD Poketino zaradio pet miliona dolara u sedam meseci

Selektor fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Poketino zaradio je nešto više od pet miliona dolara tokom prvih sedam meseci na toj funkciji.

Poketino je imenovan za naslednika Grega Berhaltera 10. septembra 2024. godine i primio je 5.016.917 dolara u fiskalnoj godini koja se završila 31. marta 2025. godine, navodi se u danas objavljenoj poreskoj prijavi Fudbalskog saveza SAD.

Poketinova plata za taj period bila je 2.516.917 dolara, a dobio je i bonus od 2,5 miliona dolara.

Berhalter, smenjen u julu 2024. godine, bio je samo deset meseci u svom drugom mandatu kao selektor. Zaradio je 1.774.981 dolara u fiskalnoj godini, što je uključivalo 699.148 dolara plate, 325.000 dolara bonusa i 750.833 dolara otpremnine.

Selektorka ženske reprezentacije SAD Ema Hejz zaradila je 1.469.557 dolara, što je uključivalo 744.557 plate, 700.000 dolara bonusa i 25.000 dolara ostalih nadoknada.

