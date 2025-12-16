Selektor rukometaša Raul Gonzales objavio spisak igrača za Evropsko prvenstvo

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je danas spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Kako je saopšteno na sajtu Rukometnog saveza, selektor je pozvao 21 igrača, među kojima su golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac i Luka Krivokapić.

Leva krila: Nemanja Ilić i Vanja Ilić.

Desna krila: Darko Đukić i Vukašin Vorkapić.

Pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek i Marko Jevtić.

Bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Veljko Popović, Aljoša Damjanović, Stefan Dodić, Lazar Kukić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Nikola Crnoglavac i Marko Tasić.

Ekipa će se okupiti 25. decembra u Staroj Pazovi.

Evropsko prvenstvo održaće se od 15. januara do 1. februara u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Srbija će igrati u Grupi A u Herningu protiv Nemačke, Španije i Austrije.

Po dve prvoplasirane ekipe iz šest grupa plasiraće se u drugu fazu takmičenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com