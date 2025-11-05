Selektor rukometašica Prades odredio ekipu za Svetsko prvenstvo

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades objavio je danas spisak igračica za predstojeće Svetsko prvenstvo u Nemačkoj i Holandiji.

Kako je saopštio Rukomenti savez, na spisku su golmani: Jovana Risović, Gordana Petković i Marijana Ilić.

Leva krila: Sanja Radosavljević i Aleksandra Stamenić.

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak i Dunja Radević.

Pivoti: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić i Vladana Mitrović.

Bekovi: Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anđela Janjušević, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić i Dunja Tabak.

Pre odlaska na takmičenje, srpski tim učestvovaće na prestižnom turniru „Četiri nacije“ u Norveškoj.

„Pred nama je veoma važna nedelja pred Svetsko prvenstvo. Imamo svega nekoliko dana za pripreme, ali će nam turnir u Bergenu dosta pomoći za dodatno uigravanje i proveru mogućnosti pred ovako veliko takmičenje. Nadam se da će igračice stići zdrave i spremne za sve izazove koji su pred nama“, rekao je selektor.

Svetsko prvenstvo održaće se od 26. novembra do 14. decembra u Nemačkoj i Holandiji.

Rukometašice Srbije igraće u Grupi C u Štutgartu protiv Urugvaja, Islanda i Nemačke.

„Na Svetskom prvenstvu želimo da ostavimo dobar utisak i da se borimo na svakoj utakmici od prvog do poslednjeg minuta. Veoma sam uzbuđen, verovatno kao i ostatak tima, tako da jedva čekamo da prvenstvo počne“, naveo je Prades.

(Beta)

