Selektor Srbije Raul Gonzales od jula preuzima rukometaše Partizana

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales od jula će preuzeti ekipu Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Španski stručnjak potpisao je ugovor sa Partizanom do 2028. godine.

„Uprava kluba mi je objasnila svoju ideju i veoma me je privukla, a pomogla je i mogućnost da istovremeno budem uz reprezentaciju i upoznam igrače, ligu i timove. Svi su bili srećni zbog mog dolaska u Partizan jer je to veliki klub, koji raste i čije je ime referenca samo po sebi. Mislim da je to referenca kako na nivou fudbala, tako i na nivou košarke i to čini da klub dobije drugu dimenziju“, rekao je Gonsales za klupski sajt.

On je naveo da u klubu sve dobro funkcioniše, da ekipa trenutno igra dobro uz dobrog trenera, kao i da treba pokušati da Partizan nastavi da raste.

„To se ne postiže u jednom danu, već iz godine u godinu, a sledeće godine ćemo pokušati da malo poboljšamo tim i uradimo važne stvari. Tim ima dobre igrače, postoji dobra osnova, ali postoje igrači oko kojih treba doneti odluke, neki će ostati, neki neće, ali to je kao i u svim klubovima“, rekao je.

„Ono što ćemo pokušati je da poboljšamo ekipu. Tim je celina, nije samo jedan igrač i na tome radimo. Mislim da je u sportu teško govoriti o dalekoj budućnosti. Bliska budućnost je sledeća sezona, pokušaćemo da prođemo što bolje u svim takmičenjima koja budemo igrali“, dodao je Gonzales.

On je istakao da postoji veliko interesovanje oko toga kako će ekipa izgledati, ali da je za sada o tome rano govoriti.

„Malo po malo ćemo dovoditi pojačanja, a klub je taj koji bi trebalo da odluči kada će ona biti objavljena. Verujem da ćemo na kraju imati dobar i jak tim, kakav ima Partizan i ove godine“, rekao je Gonzales.

Gonzales iza sebe ima vrlo uspešnu trenersku karijeru. Sa Vardarom je osvojio Ligu šampiona 2017. godine, a potom je sedam godina u nizu bio prvak Francuske sa Pari Sen Žermenom koji je napustio prošlog leta i došao u Beograd.

(Beta)

