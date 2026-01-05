Selektor Srbije Stevanović objavio spisak vaterpolista za Evropsko prvenstvo u Beogradu

Kako je saopštio Vaterpolo savez, na turniru u glavnom gradu Srbije igraće golmani: Radoslav Filipović (Radnički) i Milan Glušac (Novi Beograd).
Centri: Nemanja Vico (Primorac) i Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi).
Bekovi: Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej) i Petar Jakšić (Radnički).
Spoljni igrači: Miloš Ćuk (Novi Beograd), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš) i Viktor Rašović (Radnički).
Evropsko prvenstvo održaće se od 10. do 25. januara u Beogradu, a Srbija je u Grupi C sa Holandijom (10. januar), Španijom (12. januar) i Izraelom (14. januar).
U Grupi A su Malta, Francuska, Crna Gora i Mađarska, u Grupi B će igrati Slovenija, Grčka, Hrvatska i Gruzija, a u Grupi D su Turska, Rumunija, Italija i Slovačka.
(Beta)
