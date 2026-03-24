Selektor Stevanović odredio igrače za pripreme za kvalifikacioni turnir Svetskog kupa

Selektor muške vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je igrače koji će se pripremati za učešće na kvalifikacionom turniru Svetskog kupa u grčkom Aleksandropoliju od 6. do 12. aprila.

Kako je danas saopštio Vaterpolo savez, Stevanović je odredio kandidate koji će raditi na pripremama od 30. marta do 5. aprila.

Pozvani su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis) Mihailo Gošić (Sava), Mateja Kosanović (Košutnjak), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Vuk Čonkić (Partizan), Nikola Jakšić (Radnički) i Petar Jakšić (Radnički).

Na spisku su i Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Novak Lazić (Šabac), Petar Mićanović (Šabac), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Rodoljub Gajić (Crvena zvezda),Vuk Kojić (Valis), Miljan Đokanović (Partizan) i Dušan Mandić (Ferencvaroš).

Na pripremama će biti i Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac) i Luiđi Canepa (Partizan).

Srbija će sparingovati u Beogradu i Kragujevcu sa Holandijom i Rusijom, koja se posle nekoliko godina vraća na međunarodnu scenu.

Holandija je zajedno sa Grčkom i Mađarskom protivnik Srbije u Grupi A kvalifikacija, dok su u Grupi B Italija, SAD, Španija i Hrvatska.

Sistem je promenjen, posle tri utakmice u grupama biće formirane nove dve grupe sa četiri tima i igraće svako sa svakim. Dve prvoplasirane ekipe iz grupe igraće sa trećim i četvrtim iz druge grupe, a bodovi se ne prenose.

Pet najboljih sa ovog turnira plasiraće se na finalni turnir u Sidneju od 22. do 26. jula. Dve ekipe će stići sa turnira Divizije 2 (32 učesnika), koji će biti održan na Malti, dok je osmi učesnik Australija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com