Selektor Stojković: Došli smo u Rigu da pobedimo Letoniju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas u Rigi da njegova ekipa mora ozbiljno da shvati predstojeću utakmicu protiv Letonije i da će ići na pobedu u tom duelu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„Glavna opasnost Letonije može biti da utakmicu shvatimo neozbiljno, verujem da do toga neće doći. Imamo respekt prema svim rivalima, a najvažnija je svaka sledeća utakmica. Kompletan fokus je usmeren na utakmicu sa Letonijom. Upoznati smo sa njihovim kvalitetima, znamo u kom sastavu će biti i sa kojom taktkom. Mnogo ozbiljno moramo da shvatimo utakmicu i ne sumnjam da se igrači tako spremaju“, rekao je Stojković na konferenciji za novinare u Rigi.

Fudbaleri Srbije igraju u subotu od 15 časova u Rigi protiv Letonije, utakmicu petog kola Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Selektor je rekao da mu je čast što predvodi reprezentaciju i da je veoma motivisan na početku kvalifikacija pošto je cilj plasman na Mundijal, a da igrači moraju da budu profesionalni jer je velika odgovornost igrati za državni tim.

Dodao je da je evidentan napredak u svim sportovima i da su uslovi bolji zbog čega su viđeni iznenađujući rezultati u kvalifikacijama.

„Igrači moraju da znaju da se nose u pobedi i porazu, rezultati koje smo viđali nas teraju da budemo ozbiljni protiv svih timova, a sve drugo nas vodi u ambis. Mi smo kao mala zemlja uspeli da vežemo dva velika takmičenja, mnogo velikih ekipa to nisu. Nismo napravili bolji rezultat i to je stvar analize. Istrpeli smo kritike i nastavljamo da se borimo. Sada je najvažnija utakmica protiv Letonije. Došli smo da odigramo dobro i izvučemo benefit iz utakmice, a to su tri boda“, rekao je Stojković.

On je naveo da svaki trener mora da prenese svoju viziju igračima, da su svi elementi utakmice važni i da ekipa u svim linija mora da bude dobra, da teži savršenstvu.

„Oni mogu da imaju posed ako im mi dozvolimo, ako im ne dozvolimo, taj film nećemo gledati, sve zavisi od nas. Bitno je da se odigra dobro, profesionalno, da uguramo loptu u njihovu mrežu i da pobedimo. Imaju četiri boda na tabeli, kalkulišu i moramo biti svesni njihovih ciljeva. Došli smo po pobedu, da se ne lažemo, da pobedimo u Rigi i da idemo kući“, rekao je Stojković.

Reprezentativac Srbije Filip Kostić rekao je da je srećan što je ponovo u reprezentaciji, da ekipu čeka teška utakmica, ali da se dobro pripremila i da to mora da pokaže na terenu.

„Znamo kako igraju, neće biti lako, moramo da budemo srpljivi. Selektor im je Italijan, igraće u niskom bloku, ali moramo da verujemo u sebe i da sa jasnom ambicijom uđemo u utakmicu“, naveo je on.

U Rigi će u subotu od 20.45 košarkaši Srbije igrati protiv Finske u osmini finala Evropskog prvenstva, a Kostić je rekao da ekipa navija za uspeh košarkaša.

„Želimo i mi da pobedimo i tako im pošaljemo poruku da smo uz njih sve do medalje“, dodao je on.

Srbija je odigrala dve utakmice u Grupi K i treća je na tabeli sa četiri boda. Engleska je prva sa svih devet bodova iz tri meča, a Albanija je druga sa pet bodova iz četiri utakmice.

Letonija je četvrta sa četiri boda iz tri utakmice, a poslednja je Andora koja nije osvojila nijedan bod u četiri meča.

(Beta)

