Selektor vaterpolista Stevanović: Važna pobeda, ali ništa još nismo uradili

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović rekao je da je večerašnja pobeda protiv Španije na Evropskom prvenstvu u Beogradu veoma važna, ali da njegova ekipa nije još ništa uradila i da nema prava na grešku u nastavku takmičenja.

„Čestitam igračima, a zahvalan sam navijačima bili su iks faktor i dodatna energija za krizne momente koje smo imali i pre Mandićevog isključenja bez prava zamene. Ništa nije gotovo, igra se dalje. Ništa nismo uradili, nemamo prava na grešku u sledećim utakmicama, ali makar smo pokazali da možemo i da znamo na koji način da pristupimo utakmici i da možemo da igramo“, rekao je Stevanović za RTS.

Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju 12:11, u neizvesnoj završnici, u drugom kolu na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni.

„Svaka pobeda nad Španijom ima poseban značaj. Oni su dvostruki svetski šampioni bez poraza. Ovo im je tek drugi poraz na pet prvenstava Evrope u regularnom delu utakmica. Izuzetno ih poštujem. Mislim da smo mi našom borbom, zalaganjem i pristupom, našom reakcijom u odnosu na prvi meč sa Holandijom, zaslužili pobedu“, ocenio je selektor.

Stevanović nije želeo da komentariše odluke sudija, među kojima je isključenje Dušana Mandića bez prava zamene, već je rekao da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i u Srbiji i u inostranstvu.

Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.

U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.

