Selektor vaterpolista Stevanović zadovoljan igrom protiv Francuske na Evropskom prvenstvu

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović rekao je da je njegova ekipa večeras odigrala zrelo protiv Francuske, u prvoj utakmici druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu i da će naredni meč protiv Mađarske biti prva karta za polufinale.

„Zrela utakmica, sve što smo pripremili uradili smo i odigrali kako treba. Ulazimo u derbi sa Mađarskom koji je prva karta za plasman u polufinale“, rekao je Stevanović posle utakmice za RTS.

Vaterpolisti Srbije pobedili su Francusku 14:10, u prvom kolu Grupe E na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni.

„Igramo protiv Mađara zbog kojih su i menjana pravila im odgovara. Moramo da se spremimo i odigramo najbolje što možemo. Nadam se da će mnogo toga doći do izražaja i energija sa tribina i naša želja i volja. Ako se budemo držali dogovora možemo da se nadamo i povoljnom rezultatu“, dodao je Stevanović.

U sledećem kolu Srbija će u nedelju igrati protiv Mađarske od 20.30.

Mađarska je prva na tabeli sa devet bodova, Srbija ima osam, a Španija šest. Četvrtoplasirana Crna Gora ima tri boda, Holandija bod, a Francuska je bez bodova.

Prve dve ekipe iz obe grupe plasiraće se u polufinale Evropskog prvenstva.

(Beta)

