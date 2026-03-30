Selektorka Kolaković objavila spisak rukometašica za utakmice u kvalifikacijama za EP

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković objavila je danas spisak igračica za utakmice protiv Litvanije i Ukrajine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Kako je objavio Rukometni savez, na spisku su golmani: Jovana Risović, Simić Marija i Gordana Petković.

Leva krila: Sanja Radosavljević i Aleksandra Stamenić.

Desna krila: Dunja Radević i Tijana Simić.

Pivotmeni: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić i Marija Ilić.

Bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Milica Ignjatović, Anđela Janjušević, Nora Fajrić, Aleksandra Vasić, Ana Petrović i Nevena Radić.

„Očekuju nas dva meča protiv poznatih rivala. Savladali smo ih jednom, ali sada imamo sasvim novi tim i ovo nije ni blizu ista ekipa. Nedostaje nam veliki broj igračica, a nećemo imati Jovanu Jovović, koja ima problem sa povredom, dok će nam se Kaća Krpež-Šlezak priključiti u Novom Sadu. Na našu radost, vraća nam se Dragana Cvijić i ona će sasvim sigurno biti nosilac igre“, rekla je Kolaković.

Rukometašice Srbije igraće 9. aprila na gostovanju protiv Litvanije, a 12. aprila protiv Ukrajine u Novom Sadu.

„Želimo da se ekipa koju imamo još bolje uigra i savlada odličnu Litvaniju, koja je napredovala od prethodnih kvalifikacija. Ne sumnjam da će naš mladi i perspektivni tim dati maksimum, a pomoći će im i nosioci igre poput Radosavljević, Vukajlović, Janjušević, Cvijić, Skrobić, kao i iskusni golmani“, rekla je selektorka.

„Novo ime je Nevena Radić, najbolji strelac i igračica ARKUS lige koja će dobiti priliku. Nadam se da će Nevena, kao neko ko standardno dobro igra u domaćem prvenstvu, iskoristiti svoju priliku“, dodala je ona.

Posle četiri kola Srbija je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda, iza prvoplasirane Švedske koja ima osam bodova. Ukrajina na trećem mestu ima četiri boda, a Litvanija je bez bodova.

Evropsko prvenstvo održaće se od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

(Beta)

