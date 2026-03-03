Selektorka Kolaković: Probaćemo da iznenadimo Švedsku agresivnom odbranom

Nova selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković rekla je danas da nije imala mnogo vremena za pripremu sa ekipom za predstojeću utakmicu protiv Švedske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ali da će probati da iznenadi protivnika agresivnom odbranom.

„Imale smo veoma malo vremena za pripremu utakmice, svega nekoliko treninga, a ostale smo i bez nekih igračica. Tek od septembra možemo da računamo na nešto više i bolju uigranost u napadu i odbrani. Utakmice protiv Švedske je veoma važna, za mene možda i najvažnija. Možda ne rezultatski, ali želim da vidimo koliko su devojke spremne da sprovedu jednu ideju posle ovako krtakog vremena“, rekla je Kolaković, navodi se na sajtu Saveza.

Rukometašice Srbije igraju u sredu od 18 časova u Kragujevcu protiv Švedske, utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Kolaković je u februaru preuzela državni tim, a sa ekipom je obavila samo tri treninga.

„Nema recepta za pobedu, probaćemo da ih iznenadimo agresivnom odbranom. Skandivavske zemlje retko igraju protiv takvih odrbana, vežbali smo ih dva dana, biće veliki broj grašaka i računamo da faktor iznenađenja može da ih poremeti na ovom meču. Nadam se da ćemo izaći posle meča kao protivnik koji se raduje“, navela je ona.

Bek reprezentacije Jovana Jovović predvodiće reprezentaciju u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija.

Srbija je pobedama protiv Litvanije i Ukrajine počela kvalifikacije, a Jovović je rekla da je dobro što je njena ekipa počela takmičenje protiv nešto slabijih protivnika.

„Malo smo se uigrale, osetile, značilo nam je to pred Svetsko prvenstvo. Sada je druga priča, nešto drugačije i novo, čeka nas ozbiljan rival. Akcenat je na odbrani i na tom segmentu radimo poslednjih dana, ako to uspemo da skockamo, onda možemo da očekujemo povoljan rezultat. Gol ćemo nekako postići, ali odbrana je ključ“, navela je ona.

Posle kratke pauze u reprezentaciju Srbije se vratila Aleksandra Stamenić.

„Švedska je ozbiljna ekipa, igraju organizovano i sidciplinovano, ali definitivno možemo da ih iznenadimo nekim segmentima u igri. Imamo i mi neke novine, taktičke zamisli, igramo na domaćem terenu, tako da moramo da iskoristimo tu prednost. Ključ može da bude upravo publika, kao i veliki broj mladih igračica sa kojima uvek dolazi nova energija“, rekla je Stamenić.

U Grupi 5 posle dva kola Švedska i Srbija imaju po četiri boda, a Ukrajina i Litvanija su bez bodova.

