Selektorka ženske reprezentacije Lidija Stojkanović najbolji fudbalski trener u 2025.

Selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović dobitnica je Zlatne lopte za najboljeg trenera godine, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije.

Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine u domaćem fudbalu dobila je žena. Stojkanović je prva žena sa Uefa pro licencom u srpskom fudbalu.

U kokurenciji je bilo nekoliko trenera, među kojima su Marko Nikolić, Žarko Lazetić i Vladan Milojević, ali je nagradu dobila Lidija Stojkanović zbog istorijskog uspeha ženske reprezentacije i plasmana u elitnu grupu Lige nacija.

Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera dobio je igrač Notingem Foresta Nikola Milenković, dok je za najbolju fudbalerku proglašena Tijana Filipović članica Spartaka iz Moskve.

Nagradu za najperspektivnijeg fudbalera dobio je igrač Crvene zvezde Vasilije Kostov, a za najperspektivniju fudbalerku Aleksandra Gajić iz Sent Etjena.

Za najperspektivnijeg trenera proglašen je Radomir Koković iz Železničara iz Pančeva.

Nagrade će biti uručene 25. decembra u Sportskom centru u Staroj Pazovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com