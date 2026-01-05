Seltik otpustio trenera Vilfreda Nansija posle 33 dana

Fudbalski klub Seltik otpustio je danas trenera Vilfreda Nansija, posle 33 dana i šest poraza u osam utakmica.

Seltik je saopštio da je raskinuo ugovor sa francuskim trenerom i da ta odluka odmah stupa na snagu, kao i da su klub napustili njegovi saradnici u stručnom štabu, ali i šef fudbalskih operacija Pol Tisdejl.

Nansi je na klupi zamenio Brendana Rodžersa, a izgubio je prve četiri utakmice, uključujući i finale Liga kupa od Aberdina, a ekipa iz Glazgova izgubila je šest od osam utakmica.

Poslednji put Nansi je ekipu predvodio u subotu u velikom gradskom derbiju protiv Rendžersa, koji je Seltik izgubio 1:3.

Narednu utakmicu Seltik igra u subotu protiv Dandi junajteda, čime počinje niz od osam utakmica u 24 dana.

Seltik je drugi na tabeli sa 38 bodova, koliko ima i trećeplasirani Rendžers. Prvi je Harts sa 44 boda.

Klub iz Edinburga pokušava da postane prva ekipa koja nije Seltik ili Rendžers, osvajač šampionske titule, otkako je Aleks Ferguson bio šampion sa Aberdinom 1985. godine.

(Beta)

