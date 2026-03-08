Seltik u polufinalu Kupa Škotske pobedom protiv Rendžersa posle jedanaesteraca

Fudbaleri Seltika plasirali su se danas u polufinale Kupa Škotske, pošto su na gostujućem terenu u Glazgovu pobedili velikog gradskog rivala Rendžers posle jedanaesteraca 4:2, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 0:0.

Tokom utakmice Rendžers je bio nešto bolji rival, koji je imao 24 šuteva na gol, od kojih šest u okvir, dok je Seltik imao jedan šut i to u okvir gola.

Tokom utakmice na Ajbroksu poništena su dva gola, po jedan sa obe strane.

U 35. minutu poništen je gol igrača Setlika Dajzena Maede zbog ofsajda, dok je u 100. minutu poništen pogodak Rendžersa, pošto je Emanuel Fernandes rukom poslao loptu u mrežu.

Pošto nije bilo pogodaka u regularnom delu utakmice i produžecima, izvedeni su jedanaesterci.

Prvi penal izveo je igrač Rendžersa Džejms Tavernije i pogodio je prečku.

Sva četiri gola postigli su igrači Seltika redom Aleks Okslejd-Čemberlen, Oston Trasti, Reo Hatate i pobedonosni gol Tomaš Čvančara.

Za Rendžers golove u drugoj i trećoj seriji postigli su Nedim Bajrami i Rajan Naderi, a u četvrtoj seriji Džejsi Gasama poslao je loptu preko gola.

Posle utakmice u teren Ajbroksa istrčali su prvo navijači Seltika da proslave pobedu, na šta su reagovali domaći navijači i pokušavali su da se sukobe.

Upaljena je i pirotehnika, mnogobrojniji navijači Rendžersa kretali su se ka gostujućoj tribini, ali su policija i redari uspeli da naprave kordon i razdvoje dve grupe navijača.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com