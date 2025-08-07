Šelton i Hačanov u finalu mastersa u Torontu

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u finale mastersa u Torontu, pošto je jutros pobedio sunarodnika, četvrtog igrača sveta Tejlora Frica posle dva seta, 6:4, 6:3.

Sedmi teniser sveta pobedio je posle 79 minuta.

On je u dva seta napravio tri brejka i posle druge meč lopte plasirao se u finale.

Njegov protivnik biće 16. teniser sveta Karen Hačanov iz Rusije.

Hačanov je posle nepuna tri sata u polufinalu spasio meč loptu i pobedio trećeg igrača sveta Aleksandra Zvereva iz Nemačke 6:3, 4:6, 7:6.

Šelton će igrati za treću ATP titulu u karijeri, a Hačanov za osmu.

