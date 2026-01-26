Šelton u četvrtfinalu Australijan opena

Američki teniser Ben Šelton plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 13. igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Sedmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 36 minuta.

Rud je dobro počeo, oduzeo je servis Šeltonu u četvrtom gemu prvog seta, prednost je zadržao i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Šelton napravio brejk i izjednačio.

Američki teniser je u naredna dva seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće branilac titule Italijan Janik Siner.

(Beta)

