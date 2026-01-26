Šelton u četvrtfinalu Australijan opena

Sedmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 36 minuta.
Rud je dobro počeo, oduzeo je servis Šeltonu u četvrtom gemu prvog seta, prednost je zadržao i poveo u meču.
Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Šelton napravio brejk i izjednačio.
Američki teniser je u naredna dva seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.
Njegov protivnik biće branilac titule Italijan Janik Siner.
(Beta)
