Senegal i Kongo u osmini finala Kupa afričkih nacija

Fudbaleri Senegala plasirali su se večeras u osminu finala Kupa afričkih nacija, nakon što su u Tangeru u poslednjem, trećem kolu Grupe D pobedili Benin 3:0.

Strelci za Senegal bili su Abdulaje Sek u 38, Habib Dijalo u 62. i Šerif Ndiaje iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Senegal je meč završio sa igračem manje na terenu, pošto je direktan crveni karton dobio Kalidu Kulibali u 71. minutu.

Senegal je prvi u grupi sa sedam bodova, a Benin je na trećem mestu sa tri boda.

Plasman u osminu finala iz Grupe D obezbedio je i Kongo, koji je u Rabatu pobedio selekciju Bocvane 3:0.

Strelci za Kongo bili su Nejtenal Mbuku u 31. i Gael Kakuta iz penala u 41. i 60. minutu.

Kongo je završio na drugom mestu sa sedam bodova, a Bocvana je na poslednjem četvrtom mestu bez osvojenog boda.

(Beta)

