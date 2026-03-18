Senegal najavio žalbu na odluku o oduzamanju titule prvaka Afrike

Fudbalski savez Senegala najavio je danas da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu na odluku Afričke fudbalske konfederacije (CAF) kojom je toj selekciji oduzeta titula pobednika ovogodišnjeg Kupa afričkih nacija.

Senegalski fudbalski savez je ovu odluku nazvao „nepravednom, bez presedana i neprihvatljivom odlukom koja diskredituje afrički fudbal“.

Senegal je u finalu Kupa afričkih nacija, 18. januara u Rabatu, posle dosta bure pobedio Maroko sa 1:0.

Ta pobeda je, međutim, sada oduzeta Senegalu službenim rezultatom 0:3, nakon što su igrači te selekcije u završnici regularnog dela napustili teren nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala – Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

U produžetku Senegal je slavio golom Pape Geja, ali su sada i taj rezultat i pogodak poništeni.

Posle saopštenja Žalbene komisije CAF, reagovali su i pojedini fudbaleri i zvaničnici Senegala.

Defanzivac Senegala Musa Nijakate je na Instagramu objavio svoju fotografiju kako drži pehar uz poruku: „Dođite i uzmite ga. Ludi su“.

U sličnom tonu, levi bek Malik Diuf je napisao da je ovo nešto što svakako niko nije očekivao. „Ovo ne void nikuda“, napisao je on.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Sejdu Sou je ovu odluku nazvao „sramotom za Afriku“.

„Nećemo odustati. Zakon je na našoj strani. Ova odluka je parodija koja ne počiva ni na kakvim pravnim osnovama“, rekao je on.

(Beta)

