Senegal prvi četvrtfinalista Kupa afričkih nacija

Do vođstva je u šestom minutu došla selekcija Sudana, a gol je postigao Amir Abdalah.
Senegal je do preokreta došao golovima Pape Geja u 29. i trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Konačnih 3:1 postavio je 17-godišnji fudbaler Pari Sen Žermena Ibrahim Mbaje u 77. minutu.
Senegal, koji je jedinu titulu na Kupu afričkih nacija osvojio 2021. godine, u četvrtfinalu čeka pobednika meča između Malija i Tunisa.
Utakmica između Malija i Tunisa igra se večeras od 20.00 u Kazablanki.
