Senegalu oduzeta pobeda u finalu Kupa afričkih nacija, Maroko novi prvak Afrike

Žalbena komisija Afričke fudbalske konfederacije (CAF) usvojila je večeras žalbu Fudbalskog saveza Maroka (FRMF) i tu selekciju proglasila za pobednika ovogodišnjeg Kupa afričkih nacija, iako je meč nakon produžetaka završen pobedom Senegala.

Senegalu je pobeda u finalu oduzeta službenim rezultatom 0:3, nakon što su igrači te selekcije u završnici regularnog dela napustili teren u Rabatu nezadovoljni dosuđenim penalom za Maroko pri rezultatu 0:0.

Na terenu je ostao samo jedan fudbaler Senegala – Sadio Mane, koji je uspeo da ubedi saigrače da se posle 17 minuta vrate na teren. Usledio je penal za domaću selekciju Maroka, ali je neprecizan bio Braim Dijas, pa je meč otišao u produžetke.

U produžetku Senegal je slavio golom Pape Geja, ali su sada i taj rezultat i pogodak poništeni.

„Žalba Fudbalskog saveza Maroka (FRMF) proglašava se formalno prihvatljivom i usvaja se. Odluka Disciplinskog odbora CAF-a se poništava. Žalbena komisija CAF-a utvrđuje da ponašanje reprezentacije Senegala potpada pod članove 82 i 84 pravilnika Kupa afričkih nacija. Žalba FRMF-a se usvaja. Utvrđuje se da je Fudbalski savez Senegala (FSF), kroz ponašanje svoje selekcije, prekršio član 82 Pravilnika Kupa afričkih nacija. U skladu sa članom 84, reprezentacija Senegala se proglašava poraženom službenim rezultatom, a rezultat se registruje 3:0 u korist FRMF-a“, navodi se u saopštenju CAF-a.

Maroko je tako osvojio drugu titulu prvaka Afrike, nakon 1976. godine i slavlja na turniru u Etiopiji.

(Beta)

