Šest evropskih tekvondo selekcija trenira sa Srbijom

BEOGRAD – Šest evropskih tekvondo selekcija priprema se ovih dana u Beogradu za kvalifikacione turnira za Olimpijske igre, u organizaciji Tekvondo asocijacije Srbije, a pod stručnim vođstvom najboljeg trenera sveta Dragana Jovića.

Tekvondoke iz Belgije, Nemačke, Kipra, Bugarske, Slovenije, Austrije i domaćina Srbije danas je u pratnji predsednika TAS Dejana Burčula posetio i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković.

„Pozdravljam ovu ideju, kvalitetan sparing partner vam daje mogućnost da naučiš od nekog, da uzmeš ono najbolje, ono što ti nemaš. Beograd je grad otvorenog srca, grad u razvitku. Srce mi je puno kada vidim sve ove sportiste. Gale, Milica i Tijana rade izvanredno, zato sam i Milicu izabrao za potpredsednika. Svima koji nisu stekli olimpijsku normu, želim da to što pre urade i da se vidimo u Tokiju. Mi u Olimpijskom komitetu znamo kako je kada igrate pod pritiskom, pogledajte košarkaše u Kini. Nama je da im obezbedimo dobre uslove, sparing partnere“, istakao je Maljković.

Burčul nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezulattima u minuloj godini, koji su ujedno i najbolja najava za OI 2020.

„Zahvalni smo gospodinu Maljkoviću što nas je obišao, ovo je jedan normalan dan u tekvondu, svi treneri su tu. Nažalost, nedostaje još nekoliko naših takmičara, ali zato imamo takmičare iz još sedam zemalja i one su izabrale Srbiju kao polaznu tačku u pripremama za kvalifikacije za OI. Značajno je što su se naši takmičari sreli danas sa svima ovde, jer su svi oni potencijalni učesnici Olimpijskih igara. Nadamo se i da će se momci izboriti, kao i Milica i Tijana , jer je velika konkurencija“, rekao je Burčul.

Milica Mandić, reprezentativka Srbije koja se u Londonu upisala zlatnim slovima u sportsku istoriju Srbije, već je obezbedila plasman na treće Olimpijske igre u nizu.

„Izuzetno sam srećna što smo u prilici da treniramo zajedno, ovde su i svetski šampioni i cela naša reprezentacija. Ovo ide i nama u prilog, da promenimo malo partnere, da naučimo nešto novo, da se što bolje pripremimo za turnire. Beskrajno hvala Božidaru Maljkoviću što nas podržava, jer mnogo znači podrška, kako finansijska, Olimpijskog komitetu, tako i Ministarstva, jer znamo da veruju u nas. Svi smo svesni, koliko se uložilo u nas, pa ćemo se truditi da opravdamo to“, rekla je ona.

Srebrna sa prethodnih Igara u Riju Tijana Bogdanović u ovom ciklusu se direktno plasirala i trenutno je na trećem mestu rang liste.

„Prošlu sezonu sam završila baš kako treba. Osvojila sam zlato na Gran priju što je zaista najjači turnir u tekvondou. Trenutno sam treća na rang listi i ako je to merilo mislim da imam velike šanse i uvek se vodim tim rezultatima. To me zaista motiviše i daje mi samopouzdanja“, istakla je Bogdanović.

(Tanjug)