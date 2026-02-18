Šest golova u remiju Klub Briža i Atletiko Madrida u prvom meču plej-ofa LŠ

Fudbaleri Klub Briža i Atletiko Madrida odigrali su večeras u Belgiji nerešeno 3:3, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona.

Utakmica u Brižu odigrana je u kišnim uslovima, a prvo uzbuđenje viđeno je u petom minutu kada je rukom u svom kaznenom prostoru igrao fudbaler domaćeg tima Joakin Sejs.

Usledilo je gledanje video snimka, a sudija Glen Niberg je dva minuta kasnije pokazao na „belu tačku“, sa koje je u osmom minutu siguran bio Hulijan Alvares za vođstvo madridskog tima.

Nastavak prvog poluvremena doneo je inicijativu belgijskog tima, a najbolje šanse imali su Nikolo Tresoldi u 15. i 19. minutu, kao i Rafael Onjedika, čiji je udarac iz daljine u 37. minutu odbranio golman Atletika Jan Oblak.

Domaća ekipa nije iskoristila svoje prilike, a Atletiko je u samoj završnici prvog dela to „kaznio“ i poveo sa 2:0 u četvrtom minutu nadoknade.

Loptu je nakon kornera glavom pred gol poslao Antoan Grizman, a tamo se najbolje snašao Ademola Lukman, kojeg je lopta pogodila u koleno i završila u mreži belgijskog tima.

Klub Briž je posle sedam minuta igre u drugom poluvremenu smanjio rezultat. Nakon kornera udarac glavom uputio je Tresoldi, a posle odbrane Oblaka do odbijene lopte dolazi Onjedika.

Nekoliko minuta trajala je provera da li je Tresoldi bio u ofsajdu, a gol je zatim priznat.

U 60. minutu belgijski viceprvak stiže do izjednačenja nakon odlične akcije. Centaršut pred gol uputio je Mamadu Dijakon, a pogodak postiže Tresoldi za 2:2.

Atletiko je devet minuta kasnije mogao do nove prednosti, ali je Aleksander Serlot glavom pogodio prečku.

Serlot je u 78. minutu imao još jednu veliku šansu, kada je izašao sam pred golmana Simona Minjolea, ali je belgijski čuvar mreže odbranio njegov udarac.

Samo minut kasnije Atletiko stiže do vođstva 3:2, kada je u želji da spreči udarac Serlota loptu u svoj gol poslao Hoel Ordonjes.

Novo izjednačenje Klub Brižu doneo je Hristos Colis u 89. minutu, nakon što je iskoristio odličnu asistenciju Onjedike i izašao sam pred gol gostiju.

Gol grčkog fudbalera prvobitno je bio poništen, ali je posle gledanja snimka utvrđeno da ofsajda nije bilo.

Za Klub Briž je do 86. minuta igrao srpski fudbaler Aleksandar Stanković.

Revanš meč igra se u utorak u Madridu od 18.45.

(Beta)

