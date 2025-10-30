Šesta uzastopna pobeda košarkaša Zvezde u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras kao gosti u Beogradu Makabi iz Tel Aviva 99:92 (33:26, 25:22, 19:23, 22:21), u utakmici osmog kola Evrolige i ostvarili šestu uzastopnu pobedu.

U hali „Aleksandar Nikolić“ u kojoj je Makabi domaćin, Zvezdu je predvodio Kodi Miler-Mekintajer sa 23 poena uz 12 asistencija i četiri skoka. Čima Moneke postigao je 16 poena uz osam skokova, a Ebuka Izundu pobedi je doprineo sa 15 poena i sedam skokova.

Donatas Motiejunas imao je 11 poena, Semi Odželej devet poena, a Dejan Davidovac sedam poena i pet skokova u beogradskom timu.

U ekipi Makabija Džejlen Hoard postigao je 20 poena uz šest skokova, Loni Voker dodao je 18, O’Šej Briset 12 poena uz pet skokova, a Roman Sorkin 11 poena uz pet skokova.

Ekipe su na početku bile izjednačene a Zvezda je predvođena pre svih Milerom-Mekintajerom uvećavala prednost i do sedmog minuta povela je 27:15. Do kraja deonice crveno-beli su zadržali prednost, 33:26.

Zvezda je sa dobrom igrom nastavila i u drugoj četvrtini, konstantno je bila u vođstvu od najmanje osam poena. Osim Monekea, pogađali su Davidovac, Jago dos Santos i Motiejunas, koji je doneo najveću prednost od 14 poena, 55:41.

Sa druge strane najviše se istakao Hord, ali i Briset. Do kraja poluvremena Zvezda je zadržala 10 razlike, 58:48.

Sigurno je igrala Zvezda i na početku treće deonice, ali se posle trojke Horda, ali i pet uzastopnih poena Vokera sredinom deonice Makabi primakao na 59:63.

Izraelska ekipa držala je priključak, ali je Zvezda ponovo predvođena Milerom-Mekintajerom vratila dvocirenu prednost (74:63). U završnici deonice razigrao se Džefri Dautin, pa je Makabi u poslednju četvrtinu ušao uz zaostatak od šest poena, 71:77.

Serijom 7:0 na početku poslednje deonice, Makabi je poveo 78:77. Ekipe su bile izjednačene sve dok sa četiri vezana poena Izundu nije doneo prednost Zvezdi 84:81.

Trojkom Vokera Makabi je prišao na 88:89, ali je Izundu sa druge strane ponovo bio dobar pod košem i poentirao za novih tri razlike za Zvezdu. On je u sledećem napadu bio polovičan sa linije za slobodna bacanja, a posle loših napada Makabija i promašenih trojki, Izundu je zakucao za 94:88.

U završnici Dobrić je pogodio trojku za 97:89, kojom je obezbedio pobedu.

Posle dva uzastopna poraza na početku Evrolige, Zvezda je vezala šest pobeda, a Makabi ima 2/6.

U sledećem kolu Zvezda će dočekati Panatinaikos, a Makabi će biti domaćin Monaku.

(Beta)

