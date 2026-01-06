Šestjuk i Abas novi fudbaleri Radničkog iz Niša

Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je danas da je angažovao nove igrače Aleksandra Šestjuka i Isaha Abasa.

Šestjuk je prošle sezone bio najbolji strelac beloruskog prvenstva. Ponikao je u Dinamu iz Bresta, a u Radnički je došao iz Isloča. U seniorskoj karijeri igrao je za Dinamo iz Bresta u dva navrata, Nižnji Novgorod, RFS i BATE Borisov.

„Veoma mi je drago što sam se pridružio fudbalskom klubu Radnički. Smatram da je ovo veliki korak u mojoj karijeri. Trudiću se da radim maksimalno kako bih uspeo da se dokažem i u ovom timu i postignem mnogo golova. Upoznao sam se sa saigračima, polako se adaptiram i nadam se da ćemo svi na kraju sezone biti zadovoljni“, rekao je Šestjuk.

Igrao je za mlađe selekcije Belorusije, a krajem prošle godine pozvan je u A tim.

Takođe, Radnički je angažovao i krilnog napadala Isah Abasa iz Jedinstva sa Uba.

Tokom karijere igrao je za portugalski Šaves, zatim za Utreht, Tvente, Majnc, Olimpiju iz Ljubljane i Rijeku. Nastupao je i za mladu reprezentaciju Gane.

„Osećam se veoma dobro, prvi utisci su izuzetno pozitivni. Bio sam i ranije ovde, srećan sam što sam u Radničkom i mislim da je ovde potpuno pozitivna priča. Upoznat sam sa istorijom kluba i čast mi je što sam ovde. Spreman sam i želim da pružim sve od sebe da ostavim trag u klubu. Dopada mi se grad, ljudi su prijatni i fini. Klub je odličan i sve mi se dopada“, rekao je Abas.

(Beta)

