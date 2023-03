Sevilja odlučila da uruči otkaz Sampaoliju posle serije loših rezultata

SEVILJA – Rukovodstvo fudbalskog kluba Sevilja odlučilo je da uruči otkaz dosadašnjem treneru Argentincu Horheu Sampaoliju, prenose španski mediji.

Marka navodi da će čelnici Sevilje do kraja dana objaviti da su raskinuli saradnju sa Sampaolijem. On je preuzeo Sevilju u oktobru prošle godine, a imao je ugovor sa klubom do 30. juna naredne godine.

Sevilja je posle sinoćnjeg poraza od Hetafea u 26. kolu La Lige pala na 14. mesto na tabeli sa 28 bodova i moraće do kraja sezone da se bori za opstanak.

Sevilja će u četvrtfinalu Lige Evrope igrati protiv Mančester junajteda. Kandidati za novog trenera Sevilje su Hoze Luis Mendilibar i Hoze Pepe Bordalas.

(Tanjug)

