Sferopulos: Imamo povređene igrače ali želimo pozitivno da počnemo Evroligu

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je danas da ima problema sa povredama igrača uoči utakmice protiv Milana u prvom kolu Evrolige i da crveno-belima treba podrška jer imaju nov tim i žele da počnu takmičenje pobedom.

„Počinjemo sutra sezonu i veoma smo uzbuđeni. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika, Olimpije Milano. Imaju mnogo novih igrača. Nažalost, imamo mnogo povreda. Moramo da se borimo, treba nam podrška, ovo je nov tim. Želimo da počnemo pozitivnim rezultatom“, rekao je Sferopulos, navodi se na sajtu kluba.

Košarkaši Zvezde igraju u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Milana, u prvom kolu Evrolige.

Sferopulos zbog povreda neće moći da računa na kapitena Ognjena Dobrića, Devontea Grejema i Uroša Plavšića.

Dobrić ima problem sa povredom još od Evropskog prvenstva, Plavšić je uganuo zglob, Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana, a Ajzea Kenan biće podvrgnut operaciji u SAD.

„Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo. Potrebna nam je i podrška navijača. Ovo je nov tim i želimo da počnemo na pravi način. Novajlije se adaptiraju na tim, navikavaju se na filozofiju. Za prvu utakmicu smo spremni, ali što više budemo igrali to ćemo biti bolji“, dodao je trener.

Kapiten u odsustvu povređenog Dobrića biće Dejan Davidovac.

„Realno, dosta otežava situacija sa povredama. Još nismo dostigli nivo koji želimo, ali možda je i rano da budemo na 100 odsto. Povrede nas remete, ali s obzirom na gust raspored tokom cele sezone, možda i nije loše da se sada naviknemo na takve situacije. U tranziciji igramo dobro, ali u napadu mora više discipline. Ima dosta novih igrača, treba još vremena da se sve uklopi, što je i normalno u ovom periodu godine“, rekao je Dobrić.

Jedan od novih igrača je Čima Moneke, koji je rekao da nikada nije igrao pred takvom publikom i da ne zna kako će njegovo telo reagovati.

„Sve je to ludo. Ludo se i osećam. Miran sam košarkaški jer je to ono što sam dugo čekao. Dan pred utakmicu sam potpuno spreman. Kako god da izgledamo sada, bićemo bolji za par meseci i to je najvažnije. Neću da reagujem previše burno, ako pobedimo ili izgubimo, moramo da nastavimo da rastemo. Imamo devet novih igrača, probleme sa povredama i kako god da bude sutra mi ovde gradimo nešto posebno“, rekao je Moneke.

Ekipa odmah u sredu putuje u Minhen na duel sa Bajernom, pošto je ove nedelje na programu duplo kolo Evrolige.

(Beta)

