Sferopulos: Moramo da popravimo odbranu

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da je njegova ekipa primila veliki broj lakih poena u večerašnjem porazu od Olimpije iz Milana u Evroligi i dodao da je ključno da njegov tim što pre popravi svoju igru u odbrani.

„Očigledno je da večeras naša odbrana nije bila dovoljno dobra da pobedimo. Ovo je bila prva utakmica u sezoni, bilo je potrebno da počnemo sezonu na dobar način. Nažalost, u defanzivnom segmentu smo dozvolili lake poene. U drugom poluvremenu smo se vratili i onda kad smo imali momentum je Olimpija pogodila dve teške trojke i time stigla do vođstva od šest poena. Onda smo pokušali da se vratimo u utakmicu, ali su oni održavali svoje vođstvo trojkama i bilo je jako teško vratiti se. Moramo da popravimo odbranu, i jedan na jedan i timsku“, naveo je Sferopulos na konferenciji za medije.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu izgubila od Olimpije iz Milana 82:92, u utakmici prvog kola Evrolige.

„U prvom poluvremenu smo dobro šutirali za tri poena, u drugom nismo. Moramo da popravimo naš šut za tri poena. Ključ je da ubrzano popravimo odbranu, pošto je potrebno da možemo da se oslonimo na nju“, rekao je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde rekao je i da je Hasijel Rivero na večerašnjoj utakmici zadobio povredu koja može biti „ozbiljna“, kao i da klub aktivno traži zamenu za Ajzeu Kenana, koji će zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata biti dugo odsutan sa terena.

Sferopulos je naveo i da, uprkos tome što njegova ekipa ispašta zbog velikog broja povreda, svi njegovi igrači treniraju na dobar način.

„Znam da su očekivanja velika. Imamo kvalitet, ali imamo i mnogo povreda u ovom momentu. Povrede koje su se slučajno desile. Svi treniraju na pravi način i pripremaju se na pravi način. Nekad je potrebna i sreća“, kazao je grčki stručnjak, koji je dodao i da Devonte Grejam sigurno neće biti u sastavu za predstojeći meč protiv Bajerna.

Trener Crvene zvezde pohvalio je igru Ebuke Izundua i Tajsona Kartera na večerašnjoj utakmici, i rekao da za njih ima velika očekivanja.

„Izundu je svoju prvu evroligašku utakmicu odigrao veoma dobro, kao i Karter. Verujemo u njih dvojicu. Očekujem mnogo od njih, kao i od svih ostalih“, kazao je Sferopulos.

Crvena zvezda će utakmicu narednog kola Evrolige odigrati u četvrtak, na gostujućem terenu u Minhenu protiv Bajerna.

(Beta)

