Sferopulos nezadovoljan zbog priča o fajnal-foru Evrolige

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je zadovoljan borbenom igrom svoje ekipe u večerašnjem porazu od Milana u Evroligi, da je zabrinut zbog povrede centra Džoela Bolomboja, kao i da ne treba pričati o plasmanu na fajnal-for.

„Dobro smo počeli utakmicu, Milano je uvek imao prednost od pet, šet poena. Bili smo dobri defanzivno u poslednjoj deonici, ali su detalji odlučili na kraju. Utakmica je bila neizvesna, promašili smo otvorene šuteve, bacanja i to je uticalo. Oba tima su mogla da pobede, mogli smo da izvučemo bolji rezultat borili smo se i na to nemam zamerke. Brine povreda Bolomboja, deluje veoma ozbiljno. To je možda i važnije od rezultata“, rekao je Sferopulos na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Košarkaši Zvezde izgubili su večeras na svom terenu od Milana 80:82, pa sada obe ekipe imaju po 16 pobeda i 13 poraza.

Zvezda je pretrpela treći uzastopni poraz, a trener je upitan da li je ekipa psihološki pala.

„Nismo pali psihološki jer smo se borili. Morate da shvatite ko smo mi. Sada gradimo identitet da budemo vrhunski evroligaški tim, a to još nismo. Igrali smo protiv kvalitetnog rivala, pokušavamo da dajemo sve do sebe i nastavićemo. Posle pauze smo imali povrede i imamo ih još. Mitrović nije igrao od pauze, nema ni Dauma. Imamo šest igrača koji su bili bolesni“, naveo je Sferopulos.

On je povišenim tonom pričao o očekivanjima navijača u vezi plasmana na fajnal-for u Abu Dabiju, rekavši da Zvezda nema tim za to, ali da pokušava da izgradi nešto što nikada nije.

„Kako možemo da pričamo o tome kada nemamo pobedu u plej-ofu? Idemo korak po korak, potrebni su nam podrška i strpljenje. Pokušaćemo da se plasiramo u plej-of i ostvarimo prvu pobedu, a onda ćemo pričati o Dubaiju. Ako hoćete na fajnal-for onda nas ne podržavate. I ja želim da budem vozač Formule 1. Borimo se, ali budite strpljivi. Nadam se da ćemo biti efikasniji u odbrani i napadu“, rekao je Sferopulos.

