Šifrin najbrža u slalomu u Gurglu, 103. pobeda u Svetskom kupu

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je danas u slalomu u austrijskom Gurglu i ostvarila rekordnu 103. pobedu u Svetskom kupu.

Šifrin je pobedila rezultatom 1:48,11 minuta. Ona je bila najbrža i posle prve vožnje, a sigurnim nastupom u drugoj vožnji uvećala je prednost u odnosu na protivnice.

Ostvarila je 66. pobedu u slalomu.

Šifrin je od 2023. godine rekorderka po broju pobeda u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzela je Lara Kolturi iz Albanije sa 1,23 sekunde zaostatka.

Švajcarkinja Kamil Rast bila je treća sa 1,41 sekundom zaostatka.

Četvrto mesto zauzela je Švajcarkinja Vendi Holdener, a peta je bila Amerikanka Pola Molcan.

U plasmanu slaloma Šifrin je prva sa 200 bodova, ispred Kolturi koja ima 160 i Molcan koja je treća sa 95 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Šifrin vodi sa 250 bodova, ispred Kolturi sa 196 i Molcan sa 175 bodova.

(Beta)

