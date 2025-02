Šifrin odustala od veleslaloma na SP zbog posttraumatskog stresa

Američka skijašica Mikaela Šifrin odustala je od učešća u trci veleslaloma na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u austrijskom Zalbahu, kao razlog navevši posttraumatski stres koji doživljava nakon povrede koju je zadobila u novembru, prilikom pada tokom trke iste discipline.

Šifrin, koja je trebalo da brani titulu na Svetskom prvenstvu u toj disciplini, zadobila je duboku ubodnu ranu 30. novembra, prilikom pada tokom trke veleslaloma u Kilingtonu.

„Trenutno se borim sa nekim mentalnim preprekama kako bih se vratila sa intenzitetom potrebnim za trkanje u veleslalomu. Iskreno, nisam očekivala da ću doživeti ovoliko posttraumatskog stresa u vezi veleslaloma zbog moje povrede u Kilingtonu“, piše u današnjoj objavi američke skijašice na društvenoj mreži Instagram.

Američka skijašica se vratila u Svetski kup prošlog meseca, kad je u trci slaloma u francuskom Kurševelu završila na 10. mestu.

„Pokušala sam da prihvatim izazov, da pokušam da se spremim do Svetskog prvenstva. Mislila sam da će moja strast i želja za takmičenjem pobediti moje mentalne barijere. Možda će to biti slučaj tokom vremena, ali nisam tu i dalje. Došla sam do toga da se plašim da učestvujem u disciplini koju sam jako volela do pre samo dva meseca, to je srceparajuće“, dodala je Šifrin.

Šifrin, koja je rekorderka Svetskog kupa po broju pobeda sa 99, i dalje planira da učestvuje u trci slaloma na Svetskom prvenstvu, kao i u novoj kombinovanoj timskoj disciplini, u kojoj će biti u ekipi zajedno sa osvajačicom zlatne medalje u spustu, Brizi Džonson.

Trka veleslaloma za skijašice na programu je u četvrtak.

(Beta)

