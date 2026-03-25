Šifrin osvojila Veliki kristalni globus u Svetskom kupu

Amrička skijašica Mikaela Šifrin osvojila je Veliki kristalni globus u Svetskom kupu, pošto je u poslednjoj trci sezone, veleslalomu u norveškom Hafjelu, zauzela 11. mesto.

Posle prve vožnje 37. trke sezone, činilo se da bi moglo doći do senzacije. Šifrin je bila tek 17. i van zone bodova, dok je Nemica Ema Ajeher, drugoplasirana u ukupnom poretku, bila druga sa svega 26 stotinki zaostatka za vodećom.

Uoči finala razlika u generalnom plasmanu iznosila je 85 bodova u korist Amerikanke, koja je dodatnu prednost stekla pobedom u slalomu dva dana ranije. U slučaju da je ostala bez bodova, Ajher je imala šansu da preuzme vodeću poziciju i osvoji ukupni poredak.

Međutim, u drugoj vožnji Šifrin je skijala sigurnije i preciznije, uspela da se probije u zonu bodova i time matematički osigura šesti veliki Kristalni globus u karijeri.

Šifrin je sezonu završila sa 1.410 bodova, 87 više od Ajher. Treća u ukupnom poretku je Kamil Rast iz Švajcarske sa 361 bodom manje od Šifrin.

Ovim uspehom, Šifrin je stigla do šeste titule u generalnom plasmanu Svetskog kupa i izjednačila rekord legendarne Austrijanke Anamarije Moser-Prel.

Pobednica današnjeg veleslaloma je Kanađanka Valeri Grenije ukupnim rezultatom 2:16,79 minuta.

U disciplini veleslaloma ove sezone najuspešnija je bila Austrijanka Julija Šajb, koja je ranije obezbedila mali Kristalni globus.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com