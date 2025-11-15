Šifrin pobedila u Leviju i dobila devetog irvasa na poklon

Američka skijašica Mikaela Šifrin rekla je da se dobro oseća zbog pobede u trci Svetskog kupa, nakon što je danas bila najbrža u slalomu u Leviju i ostvarila 102. trijumf u karijeri.

„Ovo je dobar osećaj, bilo je lepo trkati se danas. Osetila sam se snažno u obe vožnje“, rekla je Šifrin.

Šifrin je pobedila rezultatom 1:48,92 minuta i ostvarila je 65. pobedu u slalomu, ukupno 102. u Svetskom kupu.

Ona je bila najbrža posle obe vožnje i završila je 1,66 sekundi ispred Lare Kolturi iz Albanije. Treće mesto zauzela je Ema Ajher iz Nemačke sa 2,59 sekundi zaostatka.

Šifrin je rekla da nije želela da bude previše oprezna u odbrani velike prednosti posle prve vožnje.

„Pomislila sam: ‘Nemoj da zabraljaš, to bi na neki način bilo sramotno’. Ali, na kraju, ako se trudiš najbolje što možeš, ne možeš da pokvariš“, navela je ona.

Šifrin je ostvarila devetu pobedu u Leviju.

„Počinjem da se osećam kao kod kuće. Zaista uživam što sam ovde i srećna sam što sam počela sezonu slaloma. Dan je bio zaista neverovatan, osećala sam se veoma dobro zbog mog nastupa. Bila sam jedno sa svojim osećajem, sa svojim telom i svojim skijama“, dodala je 30-godišnja skijašica.

Organizatori trke u Laponiji tradicionalno pobedniku poklanjaju irvasa, a Šifrin će ih sada imati devet. Šifrin je rekla da nije smislila ime za novog irvasa i da će kada odluči o tome, objaviti vest na društvenim mrežama.

U nedelju će se na istoj stazi održati slalom za skijaše.

(Beta)

