Sigurne pobede Kiz, Anisimove i Pegule na Australijan openu

Američka teniserka Medison Kiz, branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, plasirala se danas u treće kolo tog turnira pošto je pobedila sunarodnicu Ešlin Kriger sa 6:1, 7:5.

Deveta teniserka sveta je protiv 62. na WTA listi slavila posle sat i 14 minuta igre.

Nakon što je ubedljivo osvojila prvi set, Kiz je gubila sa 5:2 u drugom setu, ali je uspela da preokrene rezultat i plasira se u narednu rundu.

Kiz će u sledećem kolu Australijan opena igrati protiv Čehinje Karoline Pliškove koja je sa 6:4, 6:4 bila bolja od Indonežanke Dženis Ćen. Pliškovoj, koja je trenutno 1.057. na WTA listi, u oba seta je bio dovoljan po jedan brejk za trijumf.

Amerikanka Amanda Anisimova bila je bolja od Čehinje Katerine Sinjakove 6:1, 6:4. Četvrta teniserka sveta će u trećem kolu odmeriti snage sa Amerikankom Pejton Sterns koja je slavila protiv Hrvatice Petre Marčinko sa 6;2, 7:5.

Plasman u treće kolo obezbedila je još jedna Amerikanka, Džesika Pegula pošto je pobedila sunarodnicu Mekartni Kesler sa sigurnih 6:0, 6:2. Njena rivalka u narednoj rundi biće Ruskinja Oksana Selekmetova koja je eliminisala špansku teniserku Paulu Badosu sa 6:4, 6:4.

Mesto u trećem kolu prvog gred slem turnira u sezoni danas su obezbedile i Kineskinja Vang Ksiju, Čehinja Linda Noskova, Belgijanka Eliz Mertens i Ruskinja Ana Kalinskaja, Australijanka Medison Inglis.

(Beta)

