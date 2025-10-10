Sigurne pobede Nemačke i Francuske u kvalifikacijama za SP

Fudbaleri Nemačke pobedili su večeras na svom terenu Luksemburg 4:0, u trećem kolu Grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Nemačku bili su David Raum u 12, Džošua Kimih u 21. iz penala i 50. i Serž Gnabri u 48. minutu.

Luksemburg je od 20. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Dirk Karlson.

U istoj grupi, Severna Irska je na svom terenu u Belfastu pobedila Slovačku 2:0.

Nemačka, Slovačka i Severna Irska imaju po šest bodova, a Luksemburg je bez osvojenog boda.

U narednom kolu, Nemačka će gostovati Severnoj Irskoj, dok će Luksemburg gostovati Slovačkoj.

U Grupi D, Francuska je na svom terenu u Parizu pobedila Azerbejdžan 3:0.

Strelci za Francusku bili su Kilijan Mbape u drugom minutu nadoknade poluvremena, Adrien Rabio u 69. i Florijan Toven u 84. minutu.

U istoj grupi, Ukrajina je na gostujućem terenu u Rejkjaviku pobedila Island 5:3.

Francuska je prva u grupi sa devet bodova, Ukrajina druga sa četiri, Island treći sa tri, a Azerbejdžan četvrti sa jednim bodom.

U sledećem kolu, Francuska će gostovati Islandu, dok će Ukrajina dočekati Azerbejdžan.

U Grupi J, Belgija i Severna Makedonija su u Gentu odigrali nerešeno 0:0.

Severna Makedonija je prva u grupi sa 12 bodova, a Belgija druga sa bodom manje i utakmicom manje odigranom.

(Beta)

