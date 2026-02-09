Sijetl Sihoksi osvojili 60. Superbol

Sijetl Sihoksi osvojili su titulu šampiona Nacionalne lige američkog fudbala (NFL), pošto su danas u Santa Klari, u 60. Superbolu pobedili Nju Inglend Petriotse 29:13.

Sihoksima je ovo druga titula u Superbol eri, dok su do prve došli 2013. godine pobedom nad Denver Bronkosima.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) ovogodišnjeg Superbola proglašen je trkač Sijetla Kenet Voker.

Voker je tako postao prvi igrač na poziciji trkača koji je osvojio to priznanje od 1998. godine, kad je ta nagrada pripala Terelu Dejvisu.

Trkač Sijetla je na ovogodišnjem Superbolu svojim trčanjima osvojio ukupno 135 jardi iz 27 pokušaja, a uhvatio je i dve lopte za 26 jardi.

Kvoterbek Sihoksa Sem Darnold osvojio je ukupno 202 jarda dodavanjima, nakon što je iz 38 pokušaja pasa bio precizan 19 puta. Darnold je uspeo da utakmicu završi i bez ijedne izgubljene lopte.

Jedino dodavanje za tačdaun Darnolda uhvatio je Ej Džej Barner, a najviše jardi hvatanjima (61) za Sijetl na ovogodišnjem Superbolu osvojio je Kuper Kap.

Odbrana Sijetla iznudila je tri izgubljene lopte Nju Inglenda. Dodavanja Meja presekli su Džulijan Lav i Učena Nvosu, koji je tu presečenu loptu vratio za tačdaun svoje ekipe, dok je jedini „fambl“ kvoterbeka Petriotsa iznudio Derik Hol, a pokupio Bajron Marfi.

Lider u obaranjima u ekipi Sihoksa bio je Ernest Džouns sa 11 „teklova“.

Šuter Sihoksa Džejson Majers pogodio je sve svoje šuteve – dva za dodatan poen i pet „fild golova“, čime je postao igrač sa najvećim brojem pogođenih šuteva za tri poena u jednom Superbolu.

Kvoterbek Nju Inglenda Drejk Mej osvojio je 295 jardi dodavanjima. Iz 43 pokušaja dodavanja bio je precizan 27 puta, bacio je dva pasa za tačdaun, dok su mu dva pokušaja dodavanja bila i presečena. Jednu loptu je izgubio i „famblovanjem“.

Mej je bio i lider svoje ekipe po broju jardi osvojenih trčanjima sa 37 iz pet pokušaja, dok je najviše jardi kroz dodavanja (78) osvojio hvatanjima Meka Holinsa, koji je uhvatio i pas za prvi tačdaun njegove ekipe na utakmici.

Drugi tačdaun pas Meja uhvatio je trkač Petriotsa Ramondre Stivenson, koji je svojim trčanjima osvojio ukupno 23 jarda.

U odbrani Nju Inglenda jedini igrač sa dvocifrenim brojem obaranja bio je Kreg Vudson sa 10 „teklova“, od kojih su tri bila za gubitak jardi.

Prvi posed na utakmici imala je ekipa Sijetla, koja ga je započela na sjajan način, osvojivši tri prva dauna u svoje prve četiri akcije. Odbrana Petriotsa je ipak obavila dobar posao na svojoj polovini terena i uspela da svog rivala zadrži na samo „fild gol“, koji je šuter Džejson Majers realizovao za vođstvo Sihoksa 3:0 nakon tri minuta igre.

Nakon odlične igre odbrana oba tima naredna četiri poseda (dva Nju Inglenda i dva Sijetla) završena su bez poena, pa su Sihoksi na kraju prve četvrtine još uvek imali vođstvo 3:0.

Druga deonica započeta je još jednim odbranjenim posedom Sihoksa, koji su i treći put uspeli da spreče Petriotse da dođu do poena.

Napad Sihoksa je u svom narednom posedu pretežno napadao preko trkača Keneta Vokera, koji je trčanjima od prvo 30, pa onda i 29 jardi doveo svoju ekipu u dobru poziciju na protivničkoj polovini. Odbrana Petriotsa je ponovo uspela da zadrži Sihokse van svoje „end zone“, pa je Majers još jednim pogođenim „fild golom“ povećao prednost Sijetla na 6:0 na 11 minuta do kraja druge četvrtine.

Napad Nju Inglenda ni u nastavku druge deonice nije uspeo da pronađe svoj ritam i dođe do poena. Odbrana Sijetla je na sjajan način vršila pritisak na kvoterbeka Petriotsa Drejka Meja, dok su u poslednjem minutu druge četvrtine Sihoksi kroz treći pogođeni „fild gol“ Majersa povećali svoju prednost i na poluvreme otišli sa vođstvom 9:0.

Tokom poluvremena ovogodišnjeg Superbola nastupili su latinska pop zvezda Benito Antonio Martines Okasio, poznatiji pod umetničkim imenom Bed Bani (Bad Bunny), poznata američka pevačica Lejdi Gaga i portorikanski pevač Riki Martin.

Nakon što je uspela da se odbrani u prvom posedu treće četvrtine, ekipa Sijetla je naredni posed započela sa nekoliko dobrih dodavanja kvoterbeka Sema Darnolda. Darnold je doveo svoju ekipu na 22 jarda od „end zone“ Petriotsa, ali je nakon toga dva puta zaredom bio neprecizan pri pokušaju dodavanja za Kupera Kapa. Sihoksi su na četvrtom daunu odlučili da šutnu još jedan „fild gol“ i četvrtim pogotkom za tri poena Majersa steknu prednost 12:0 na devet minuta do kraja treće deonice.

U nastavku deonice nije bilo još postignutih poena, a poslednji „drajv“ treće četvrtine završen je izgubljenom loptom Petriotsa. Lajnbeker Sihoksa Derik Hol je uspeo da na 16 sekundi do kraja treće četvrtine iz ruku Meja izbije loptu, koju je potom na polovini Nju Inglenda pokupio Bajron Marfi.

Napad Sijetla je uspeo da iskoristi dobru poziciju na terenu koji mu je obezbedila odbrana i dodavanjem Darnolda za Ej Džeja Barnera postigne prvi tačdaun na utakmici. Majers je pogodio šut za dodatan poen i uvećao vođstvo Sijetla na 19:0 na 13 minuta do kraja meča.

Petriotsi su u narednom posedu za samo minut igre uspeli da dođu do svojih prvih poena na utakmici, nakon što je Mej dodavanjem od 35 jardi pronašao Meka Holinsa za tačdaun. Šuter Nju Inglenda Endi Boregales pogodio je šut za dodatan poen i smanjio prednost Sijetla na 19:7.

U narednom periodu viđena je energičnija igra Nju Inglenda na obe strane terena. Nakon dobre igre svoje odbrane, napad Nju Inglenda je svoj posed počeo sa par dobrih poteza Meja. Dobru igru napada Petriotsa zaustavio je sejfti Sihoksa Džulijan Lav, koji je na osam i po minuta do kraja meča uspeo da preseče dodavanje Meja i dugim trčanjem svom timu obezbedi dobru poziciju na terenu.

Naredni posed Sijetla trajao je tri minuta i završen je petim pogođenim „fild golom“ Majersa, čime je šuter Sihoksa povećao prednost svog tima na 22:7 i postao igrač sa najviše pogođenih šuteva za tri poena u toku jednog Superbola.

Mej je u sledećem posedu Petriotsa ponovo izgubio loptu, koja mu je ispala nakon udarca Devona Viterspuna. Loptu je u vazduhu pokupio lajnbeker Sihoksa Učena Nvosu, koji ju je nosio sve do „end zone“ Nju Inglenda za drugi taučdaun svoje ekipe na utakmici. Nakon pogođenog šuta za dodatan poen Majersa prednost Sijetla iznosila je 29:7 na četiri i po minuta do kraja utakmice.

Petriotsi su postigli još jedan tačdaun u nastavku meča, nakon što je Mej kreativnim dodavanjem pronašao Ramondrea Stivensona za novih šest poena svoje ekipe. Ekipa Nju Inglenda je pokušala da umesto šuta za dodatan poen pokuša da osvoji dva poena nakon tačdauna, ali neuspešno, pa je rezultat na dva i po minuta do kraja utakmice bio 29:13 u korist Sijetla.

U narednom posedu Sijetla viđeno je i trčanje od 49 jardi za tačdaun Vokera, koji je potom poništen zbog prekršaja koji je napravio njegov saigrač.

Sihoksi su taj „drajv“ završili ispucavanjem („pantom“), Nju Inglend nije uspeo da u poslednjem posedu na meču dođe do novih poena, pa je Sijetl u 60. Superbolu pobedio rezultatom 29:13.

Ovo je bio drugi put da su se ova dva tima sastala u finalu NFL lige, nakon što su 2014. godine Petriotsi pobedili Sihokse 28:24 u 49. Superbolu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com