Silver: Loše je kada igrači zahtevaju trejd, ne želimo da se to događa

NJUJORK – Komesar NBA lige Adam Silver izjavio je večeras da svi klubovi moraju da ispune uslove ugovora da ne bi najbolji igrači tražili trejdove.

Američki mediji podsećaju da su nedavno košarkaši Bruklina Kevin Durent i Kajri Irving tražili trejdove pošto su bili nezadovoljni situacijom u redovima Netsa. Durent je otišao u Finiks, dok je Irving pojačao Dalas.

„Loše je kada igrači zahtevaju trejd. Ne želimo da se to događa. Moramo da se fokusiramo na to pitanje i pobrinemo se da svi ispune svoje ugovore. U principu, to nije nikakva novost, ali sada je to pojačano društvenim mrežama“, rekao je Silver za američki „TNT“.

On je istakao da i igrači moraju da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze.

„Ne želim da igrači doslovno traže da ga pošalju u drugi klub. Liga smatra važnim da igrači ispunjavaju ugovore. Razgovaramo o ovom pitanju, ali nema jednostavnih rešenja, inače bismo to već učinili“, zaključio je Silver.

(Tanjug)

