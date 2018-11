Simić pred Napoli: Zašto da se ne nadamo prolazu?

BEOGRAD – Vezni fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić izjavio je da je igra sa meča protiv Liverpula (2:0) recept za gostovanje Napoliju i poručio da, dokle god postoji šansa, nada se prolazu iz grupne faze Lige šampiona.

„Ako smo mogli protiv vicešsampiona Evrope svakako da možemo protiv Napolija. Treba da ponovimo mirnoću i samopouzdanje na sredini terena, to je jako dobro funkcionisalo protiv Liverpula. Nadam se da će i u Napulju isto tako biti“, navodi Simić u razgovoru sa novinarima pre puta u Napulj.

Na pitanje da li se nada osmini finala elitnog takmičenja, Simić je potvrdno odgovorio.

„Zašto da ne? Sportski je nadati se“, kaže Simić.

Ipak, 23-godišnji fudbaler ne želi da daje obećanja, već samo da će ekipa dati maksimum.

„Ne dajemo obećanja, iako smo na krilima pobede protiv Liverpula. Sada smo opasniji… Idemo sa većom dozom samopouzdanja u Italiju protiv tima koji može da pobedi svakog na svetu. Ne pretimo nikom, idemo da damo sve od sebe“.

Zvezda je pokazala da može sa najjačima osvajanjem četiri boda u jakoj grupi sa Liverpulom, Pari Sen Žermenom i Napolijem, smatra Simić.

„Zavisi puno i od Napolija, a mi ćemo pokušati da ponovimo prethodni meč“, kaže on.

Napoli je, dodaje Simić, sada jači jer su se navikli na sistem čuvenog trenera Karla Anćelotija.

„Napoli je iskristalisao ekipu, u Beogradu su se prilagođavali novom treneru, a sada su se adaptirali i očekujem da bude drugačije. Opet, mi imamo veće iskustvo u Ligi šampiona, odigrali smo četiri jake utakmice. Nije malo, to se i videlo protiv Liverpula i ocekujem da budemo konkurentniji nego u prvom duelu u Beogradu“.

Naglasio je i da je značajno to što će Crvena zvezda imati podršku navijača, posle odrađene kazne UEFA za gostovanja u Parizu i Liverpulu.

„Mnogo će nam značiti. Svi znaju koliko su nam važni, za 20-30 odsto smo jači kada imamo navijače, koji nam daju vetar u leđa“, zaključio je on.

Utakmica 5. kola C grupe Lige šampiona između Napolija i Crvene zvezde igra se sutra na stadionu San Paolo sa početkom u 21 sat.

(Tanjug)