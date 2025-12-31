Simo Krunić novi predsednik OFK Beograda

On je na toj funkciji zamenio Stefana Babovića, a izabran je jednoglasnom odlukom Skupštine kluba.

OFK Beograd još nije saopštio ko će zameniti Krunića na mestu trenera kluba, ali beogradski mediji navode da se očekuje da to bude bivši šef stručnog štaba TSC-a Jovan Damjanović, koji trenutno obavlja funkciju pomoćnog trenera mađarskog Diošđera.

Krunić je svoj drugi mandat na funkciji trenera OFK Beograda obavljao od 1. januara 2023. godine, dok je ranije već vodio ekipu tog kluba od aprila do juna 2009. godine.

Tokom trenerske karijere vodio je, između ostalog, i ekipe Radnika iz Surdulice, Radničkog iz Niša, Čukaričkog i Jagodine, dok je kao igrač i nastupao za OFK Beograd od 1992. do 1994. godne.

„Simo Krunić na čelo kluba dolazi kao afirmisani sportski radnik, sa gotovo četiri decenije dugom fudbalskom karijerom. Kao jedan od najcenjenijih trenera u Srbiji, imao je ključnu ulogu u povratku OFK Beograda na veliku scenu, vodeći klub od trećeg ranga takmičenja do Super lige Srbije“, piše u saopštenju OFK Beograda.

U saopštenju se dodaje i da je Kruniću poverenje ukazano i zbog njegove „snažne vezanosti“ za klub i „posvećenosti očuvanju tradicije, vrednosti i identiteta“ OFK Beograda.

„Imenovanje Sima Krunića predstavlja važan korak u daljem razvoju kluba, uz jasnu ambiciju da OFK Beograd nastavi stabilan rast i afirmaciju kao moderan, organizovan i konkurentan fudbalski kolektiv, oslonjen na sopstveno znanje, snagu i viziju budućnosti“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

