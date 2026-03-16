Siner bolji od Medvedeva za titulu u Indijan Velsu

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je prošle noći titulu na masters turniru u Indijan Velsu pošto je u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 7:6(6), 7:6(4).

Siner je postao tek treći teniser u istoriji koji je kompletirao svih šest masters titula na tvrdoj podlozi, pridruživši se tako Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru. Takođe, 24-godišnji Italijan je postao prvi teniser koji je osvojio dva uzastopna mastersa bez izgubljenog seta.

U meču koji je trajao nešto manje od dva sata, nije viđen nijedan brejk i oba seta su rešena u taj-brejku, a posebno je uzbudljiv bio taj-brejk drugog seta. Medvedev je poveo sa 4:0, ali je Siner osvojio narednih sedam poena i tako rešio finale u svoju korist.

„Bio je ovo veoma, veoma težak meč. Sjajno je videte Danila kako ponovo igra na ovom nivou. Veoma sam srećan. Naporno sam radio i zato me ovaj rezultat čini veoma srećnim“, rekao je Siner posle meča.

Savršena nedelja u Indijan Velsu donela mu je prvu titulu na tom turniru i prvu ove godine, ali je i smanjila razliku za svetskim brojem jedan Karlosom Alkarasom. Španac, čiji je pobednički niz na početku ove godine prekinuo Medvedev u polufinalu, sada ima 2.150 bodova više u odnosu na Sinera, ali će Italijan imati priliku da još više smanji tu razliku pošto prošle godine nije igrao na turnirima u Majamiju, Monte Karlu i Madridu.

Uprkos porazu, Medvedev je od danas ponovo među najboljih deset igrača na svetu.

„Želeo bih da čestitam Janiku, teško je igrati protiv tebe. Trudio sam se najbolje što sam mogao. Velike čestitke za sve što radiš. Kad god igraš protiv Karlosa, volim to da gledam, ali sam srećan što nisam dozvolio Karlosu da ponovo igra protiv tebe ovde“, rekao je Medvedev.

(Beta)

