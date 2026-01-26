Siner i Švjontek u četvrtfinalu Australijan opena

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je pobedio sunarodnika Lućana Darderija sa 6:1, 6:3, 7:6.

Siner je protiv 25. igrača sveta slavio posle dva sata i devet minuta igre i tako se plasirao u svoje četvrto četvrtfinale Australijan opena.

Italijan je u prva dva seta dva puta oduzimao servis rivalu, dok je treći set rešen u taj-brejku koji je pripao Sineru sa 7:2. Siner je meč završio sa 46 vinera, uključujući 19 asova.

Siner će u četvrtfinalu Australijan opena igrati sa pobednikom meča u kojem se sastaju Norvežanin Kasper Rud i Amerikanac Ben Šelton.

Plasman u četvrtfinale prvog grend slem turnira u sezoni obezbedila je i druga teniserka sveta, Poljakinja Iga Švjontek pošto je bila bolja od Australijanke Medison Inglis sa 6:0, 6:3 posle 73 minuta igre.

Naredna protivnica Švjontek, u njenom 14. grend slem četvrtfinalu u karijeri, biće Kazahstanka Elena Ribakina koja je ranije danas eliminisala Belgijanku Eliz Mertens sa 6:1, 6:3.

Švjontek vodi u njihovim međusobnim duelima sa 6:5, ali je Ribakina pobedila u njehovom jedinom prethodnom susretu na Australijan openu sa 6:4, 6:4 u četvrtom kolu 2023. godine.

(Beta)

