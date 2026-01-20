Siner lako do drugog kola Australijan opena, slavio i Fric

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto mu je Francuz Ugo Gaston predao meč.

Dvostruki branilac titule vodio je sa 6:2, 6:1 kada je Francuz odlučio da preda meč prvog kola.

„Video sam da ne servira baš brzim tempom, posebno u drugom setu, ali to nije način na koji želite da dobijete meč“, rekao je Siner.

On će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Džejmsa Dakvotra koji je savladao Hrvata Dina Prižmića sa 7:6, 3:6, 1:6, 7:5, 6:3.

Amerikanac Tejlor Fric je u prvom kolu slavio protiv Francuza Valentena Rojea u četiri seta – 7:6, 5:7, 6:1, 6:3, posle tri sata igre. Deveti igrač sveta će u narednoj rundi odmeriti snage sa češkim teniserom Vitom Koprivom.

Pobedu na startu prvog grend slem turnira u sezoni upisao je i Čeh Tomas Mahač koji je bio bolji od bugarskog tenisera Grigora Dimitrova sa 6:4, 6:4, 6:3, dok je Poljak Hubert Hurkač sa 6:7, 7:6, 6:3, 6:3 slavio protiv Belgijanca Zizua Bergsa.

(Beta)

