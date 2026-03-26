Siner lako do polufinala mastersa u Majamiju

Drugi teniser sveta Janik Siner plasirao se večeras u polufinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio domaćeg igrača Frensisa Tijafoa sa 6:2, 6:2.

Italijanski igrač savladao je 20. tenisera sveta za sat i 11 minuta.

Siner je u oba seta pravio po dva brejka. Prvi set počeo je brejkom u prvom gemu, a zatim u petom gemu potvrdio prednost, dok je u drugom delu igre rivalu oduzeo servis u trećem i sedmom gemu.

Siner, četvorostruki grend slem šampion i pobednik prvog mastersa u sezoni (Indijan Vels), u polufinalu čeka pobednika meča između četvrtog igrača sveta Nemca Aleksandera Zvereva i Argentinca Fransiska Serundola (19. na ATP listi).

Ranije su plasman u polufinale mastersa u Majamiju osigurali 22. igrač sveta Čeh Jirži Lehečka i Francuz Artur Fis (31. na svetu).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com