Siner, Muzeti i Rubljov u osmini finala Ju Es opena

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras u Njujorku u trećem kolu pobedio 29. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle četiri seta, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Meč je trajao tri sata i 14 minuta.

Siner je šest puta uzeo servis kanadskom teniseru, dok je Šapovalov osvojio tri brejka.

Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, će u narednom kolu igrati protiv pobednika duela između 14. tenisera sveta Amerikanca Tomija Pola i 24. igrača sveta Kahahstanca Aleksandra Bublika.

Plasman u osminu finala ostvario je i deseti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti, kome je njegov sunarodnik, 26. igrač sveta Flavio Koboli predao meč.

Muzeti je u trenutku predaje Kobolija imao vođstvo 6:3, 6:2, 2:0.

Muzeti će u osmini finala igrati protiv 44. tenisera sveta Španca Haumea Munara, koji je u trećem kolu pobedio 48. igrača sveta Belgijanca Zizua Bergsa.

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 173. igrača sveta Čaka Lama Kolmana Vonga posle pet setova, 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Rubljov, 15. teniser sveta, je do pobede došao za tri sata i 10 minuta.

Rubljov će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 27. igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

U osminu finala se plasirao i 435. teniser sveta Švajcarac Leandro Rijedi, kome je 76. igrač sveta Poljak Kamil Majhšak predao meč.

Majhšak je meč predao u prvom setu, u kom je Rijedi vodio 5:3.

Rijedi će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između osmog tenisera sveta Australijanca Aleksa de Minora i 56. igrača sveta Nemca Danijela Altmajera.

