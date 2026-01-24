Siner, Muzeti i Šelton u osmini finala Australijan opena

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 85. igrača sveta Amerikanca Eliota Spicirija posle četiri seta, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 42 minuta.

Siner je osam puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Spiciri osvojio šest brejkova.

Italijanski teniser zabeležio je 17 asova, dok je Spiciri osvojio šest poena direktno iz servisa.

Siner, koji brani titulu na Australijan openu, će u osmini finala igrati protiv svog sunarodnika, 25. tenisera sveta Lučana Darderija, koji je u trećem kolu pobedio 18. igrača sveta Rusa Karena Hačanova posle četiri seta, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Meč između Darderija i Hačanova trajao je tri sata i 26 minuta.

Darderi je tri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Hačanov osvojio dva brejka.

Italijanski teniser zabeležio je 17 asova, dok je Hačanov osvojio 14 poena direktno iz servisa.

Peti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 24. igrača sveta Čeha Tomaša Mahača posle pet setova, 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

Meč je trajao četiri sata i 25 minuta.

Muzeti je osam puta uzeo servis češkom teniseru, dok je Mahač osvojio pet brejkova.

Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok je Mahač osvojio tri poena direktno iz servisa.

Muzeti će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između devetog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica i 139. igrača sveta Švajcarca Stana Vavrinke.

Sedmi teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 31. igrača sveta Valantena Vašroa iz Monaka posle tri seta, 6:4, 6:4, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 18 minuta.

Šelton je dva puta uzeo servis teniseru iz Monaka, dok Vašro nije osvojio nijedan brejk.

Američki teniser zabeležio je 15 asova, dok je Vašro osvojio 12 poena direktno iz servisa.

Šelton će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 13. tenisera sveta Norvežanina Kaspera Ruda i 70. igrača sveta Hrvata Marina Čilića.

(Beta)

