Siner osvojio titulu na mastersu u Majamiju

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner osvojio je titulu na mastersu u Majamiju, pošto je noćas u finalu pobedio 22. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 34 minuta.

Siner je dva puta uzeo servis češkom teniseru, dok Lehečka nije osvojio nijedan brejk.

Italijanski teniser zabeležio je 10 asova, dok je Lehečka osvojio pet poena direktno iz servisa.

Sineru je ovo drugi osvojen trofej na mastersu u Majamiju, kao i ukupno 26. ATP titula u karijeri.

(Beta)

