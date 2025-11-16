Siner pobedio Alkarasa i odbranio titulu na završnom ATP turniru u Torinu

Drugi teniser sveta Janik Siner osvojio je večeras titulu na završnom ATP turniru u Torinu, pošto je pobedio prvog igrača sveta Karlosa Alkarasa sa 7:6 (4), 7:5.

Italijan je tako zabeležio šesti trijumf u 16. međusobnom duelu sa španskim igračem, a meč je trajao dva sata i 15 minuta.

U četvrtom gemu prvog seta, pri rezultatu 40:40 na servis Sinera došlo je do kraćeg prekida, pošto je jedan od gledalaca imao zdravstvenih problema.

Meč je nastavljen nakon desetak minuta, a jedina brejk lopta u prvom setu viđena je u 12. gemu, kada je Alkaras imao ujedno i set loptu na servis Sinera.

Italijan je uspeo da je spase i zatim u taj-brejku slavi sa 7:4.

Alkaras je bolje počeo drugi set i već u prvom gemu oduzeo servis protivniku.

Siner je brejk uzvratio u šestom gemu, da bi u 12. gemu iskoristio prvu meč loptu na servis Alkarasa.

Siner je odbranio trofej osvojen prošle godine u Torinu i povećao seriju na 10. uzastopnih pobeda na završnom turniru.

Ovaj 24-godišnji Italijan upisao je 31. uzastopni trijumf na tvrdoj podlozi.

Alkaras je prošle nedelje sa tri pobede u grupnoj fazi osigurao prvo mesto na ATP listi do kraja godine.

(Beta)

