Siner pobedio Alkarasa i odbranio titulu na završnom ATP turniru u Torinu

Italijan je tako zabeležio šesti trijumf u 16. međusobnom duelu sa španskim igračem, a meč je trajao dva sata i 15 minuta.
U četvrtom gemu prvog seta, pri rezultatu 40:40 na servis Sinera došlo je do kraćeg prekida, pošto je jedan od gledalaca imao zdravstvenih problema.
Meč je nastavljen nakon desetak minuta, a jedina brejk lopta u prvom setu viđena je u 12. gemu, kada je Alkaras imao ujedno i set loptu na servis Sinera.
Italijan je uspeo da je spase i zatim u taj-brejku slavi sa 7:4.
Alkaras je bolje počeo drugi set i već u prvom gemu oduzeo servis protivniku.
Siner je brejk uzvratio u šestom gemu, da bi u 12. gemu iskoristio prvu meč loptu na servis Alkarasa.
Siner je odbranio trofej osvojen prošle godine u Torinu i povećao seriju na 10. uzastopnih pobeda na završnom turniru.
Ovaj 24-godišnji Italijan upisao je 31. uzastopni trijumf na tvrdoj podlozi.
Alkaras je prošle nedelje sa tri pobede u grupnoj fazi osigurao prvo mesto na ATP listi do kraja godine.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com