Siner pobedio Alkarasa za prvu titulu na Vimbldonu

Prvi teniser sveta Janik Siner novi je šampion Vimbldona, pošto je večeras u Londonu u finalu savladao drugog igrača sveta Karlosa Alkarasa sa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Italijan je tako prekinuo niz od 24 uzastopne pobede Španca na ATP turu, a meč je trajao tri sata i tri minuta.

Prvi brejk na meču viđen je u petom gemu, kada je Siner oduzeo servis protivniku. Italijan je ubrzo poveo sa 4:2, ali je Alkaras u završnici prvog seta zaigrao bolje i sa četiri uzastopna gema preokrenuo taj deo igre.

Sinera to nije sprečilo da već u prvom gemu drugog seta napravi brejk. Ovog puta prvi teniser sveta je tu prednost sačuvao do kraja i stigao do izjednačenja u setovima.

Italijan je dve brejk lopte imao i na startu trećeg seta, ali je Alkaras uspeo da ih spase.

Do ključne prednosti u trećem setu Siner je stigao u devetom gemu, da bi zatim iskoristio prvu set loptu za ukupno vođstvo 2:1.

Italijanski teniser dobro je počeo i četvrti set i u trećem gemu stigao do brejka. U osmom gemu Alkaras je na servis protivnika imao dve brejk lopte, ali ih nije iskoristio.

Siner je u nastavku bez većih problema sačuvao prednost i slavio na Centralnom terenu Vimbldona.

Sineru je ovo četvrti grend slem trofej u karijeri, ujedno drugi ove godine i prvi na Vimbldonu, a postao je i prvi Italijan sa titulom u singl konkurenciji na jedinom grend slemu na travi.

Alkaras je doživeo prvi poraz u grend slem finalima i ostaje na pet trofeja na najvećim turnirima. Takođe je prekinuo i niz od dva uzastopna slavlja na Vimbldonu.

Njih dvojica podelila su sedam poslednjih grend slem titula, a serija je počela na Australijan openu prošle godine.

Sineru je kao novom šampionu Vimbldona pripala novčana nagrada od tri miliona funti, dok je Alkaras zaradio 1.520,000 funti.

Italijan će pobedom uvećati razliku na ATP listi u odnosu na Alkarasa i ona će od ponedeljka iznositi 3.430 poena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com