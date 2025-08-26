Siner pobedom nad Kopršivom počeo odbranu titule na Ju-Es openu

Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se večeras u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je savladao češkog igrača Vita Kopršivu sa 6:1, 6:1, 6:2.

Italijanski igrač, koji brani titulu na Ju-Es openu, pobedio je 89. tenisera sveta za sat i 38 minuta.

Siner je brejkovima u drugom i četvrtom gemu osvojio prvi set, dok je u drugom delu igre tri puta oduzeo servis rivalu (u prvom, petom i sedmom gemu).

U trećem setu Italijan je brejk napravio u četvrtom gemu, da bi pobedu potvrdio u osmom gemu, kada je iskoristio drugu brejk i meč loptu.

Siner u drugom kolu igra protiv 36. tenisera sveta Australijanca Alekseja Popirina, koji je pobedio Finca Emila Rusuvuorija (752. na ATP listi) sa 6:3, 6:4, 7:6 (3).

U drugo kolo je posle preokreta i pet setova prošao 19. teniser sveta Argentinac Fransisko Serundolo.

Serundolo je u prvoj rundi savladao Italijana Matea Arnaldija (64.) sa 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3. U sledećoj fazi čeka 435. igrača sveta Švajcarca Leandra Riedija, koji je bio bolji od Španca Pedra Martinesa (66.) sa 6:4, 6:2, 6:3.

Drugo kolo na njujorškom grend slemu osigurao je i 24. teniser sveta Kazahstanac Aleksandar Bublik, pošto je pobedio šampiona Ju-Es opena iz 2014. godine, Hrvata Marina Čilića (62. na ATP listi) sa 6:4, 6:1, 6:4.

Bublik se u drugom kolu sastaje sa pobednikom duela između Italijana Lorenca Sonega (46.) i Australijanca Tristana Šulkejta (96.).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com